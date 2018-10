Vald vaikib. Kas saare ja mandri vaheline liiklus katkeb või on neil ka plaan B?

Vald vastas, et VAKO otsus ei ole veel jõustunud ning selle peale võib edasi kaevata 10 päeva alates vaidlustuskomisjoni otsuse avalikult teatavaks tegemisest. Vallavalitsus ei või hankemenetlusega jätkata peale 14 päeva möödumist. „Seega hetkel oleme ootel, kas otsus vaidlustatakse või mitte, seejärel otsutame edasise tegevuskava osas," selgitas valla kommunikatsioonijuht Elis Tootsman.

Sellele järgnenud küsimustele ei ole vald mitme tööpäeva jooksul vastanud. Peamine küsimus on see, et millised on valla võimalikud sammud ligi 100 elanikuga saare ja mandri vahelise veo osas? Lisaks soovisime teada, kuidas suhtub vald Leedo firma pankrotiohtu? On ju omanik ise veendunud, et SLK on pankrotitunnustega firma.

Selge on vaid see, et 31. oktoobril saab läbi leping Kihnu Veeteedega. Kas igapäevane liiklus mandri ja saare vahel jätkub on täna ebaselge.

