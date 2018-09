Valdo Randpere: ärge nüüd päris lolliks kätte minge! Jürgen Ligi ei vastuta Danske rahapesu eest

"Eriti mitte Danske Panga rahapesu eest. Finantsinspektsioon, mille nõukogu esimees oli Jürgen, peaks medali saama selle eest, et oli esimene ja pikka aega ainuke, kes Danskes toimuvale reageeris," kirjutab ta Facebookis.

"Seda oma volituste piires. Miks Taani pangaomanikud ei reageerinud ja miks Eesti Rahapesu Andmebüroo midagi ei teinud, on mulle mõistatus. Finantsinspektsiooni rolli ma selles kaasuses nägin päris lähedalt, kuna olin ka ise sel ajal FI nõukogu liige. Rääkida sellest ma rohkem ei saa, aga olen valmis käsi piiblil vanduma, et FI ei jätnud midagi tegemata, mida nad teha said."

Postituse all torkab alati teravmeelne Jürgen Ligi: "Valdo alahindab mind kahtlemata, olen ikka vastutav. Millestki peab ju elama."