Valdo Randperet tabas üllatus: põnev, kuidas umbkeelsed müüjad sokutavad umbkeelsetele ostjatele mingit asja, millest kumbki lõpuni aru ei saa

Reformierakondlane Valdo Randpere kirjeldab Facebookis oma tundeid seoses Tallinna Sadama aktsiate märkimisega. Ta läks sadama kodulehele ja teda tabas üllatus - prospekt on täismahus vaid ingliskeelne. Ta küsib, kas inglise keelt vaevu valdavad valitsuse liikmed ikka saavad aru, mida müüvad? Või ongi see äririsk?

"Tallinna Sadam pakub aktsiaid märkimiseks. Mõtlesin ka, et äkki märgiks. Läksin sadama kodulehele asjaoludega tutvuma. Avastasin, et on olemas inglise keeles 371 lk. pikk prospekt ja 17 lk. eesti-keelne prospekti kokkuvõte. See kokkuvõte on peamiselt tehnojutt pluss sadama bilanss. Ometi on pakkumine suunatud jaeinvestoritele Eestis ning Eesti ja rahvusvahelistele institutsionaalsetele investoritele. Tunnistan ausalt, et mu inglise keel on päris hea (isegi väga hea, võiks öelda), aga prospekti kõigist detailidest arusaamiseks ebapiisav. Mida kurja, kas tõesti ei suudeta sellise suuremahulise tehingu puhul panna paar euri juurde tõlketeenuse ostmisele ja pakkuda kõigile investoritele samasugust informatsiooni?" küsib Randpere.

Asi ei muutu tema silmis paremaks ka teadmisest, et finantsinspektsiooni kodulehel on lisaks neile dokumentidele üles pandud prospekti kokkuvõte vene keeles. Isegi see on pikem, kui tema eesti-keelne versioon - 24 lehekülge.