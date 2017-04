Valdur Laid: e-maksuamet võiks kolida ka mobiiltelefoni

1. juunil maksu- ja tolliametit juhtima hakkav Laid ei näe radikaalsete muudatuste vajadust.

Tulite just rahandusministri juurest. Millised on tema ootused?

Me nii konkreetseks veel ei läinud. Kui ma esimest korda rääkisin mõtetest, mis puudutavad lühiajalist ja pikaajalist strateegiat, kattusid need suuresti sellega, mida minister ootustena näeb. Leppisime kokku, et põhjalikumalt selgitame ootused välja siis, kui tööle asun.

Mida plaanite EMTA-s teisiti teha?

Esimese asjana tahan endale luua pildi sellest, kuidas maksu- ja tolliameti organisatsioon toimib. Mulle tundub, et see on hästi ja kvaliteetselt juhitud organisatsioon, kus on tugev edasiviiv jõud. Keskendume maksumaksjale, et peale kontrollifunktsiooni muutuda rohkem nõustavaks partneriks, kes reaalselt aitab ettevõtjaid ja maksumaksjaid. Seeläbi paraneb ka majanduskeskkond. Maksusumma suureneb selle arvel, et Eesti ettevõttel läheb hästi. Ma ei näe, et oleks tarvis radikaalset muudatust.