Valdur Laid: maksuameti iga otsus tekitab tormi. Ja me oleme sellega rahul!

Mis on maksuameti jaoks praegu kõige põletavam teema?

Kindlasti ümbrikupalk. Üldine maksudistsipliin on Eestis väga hea, aga lähemalt vaadates teeb muret ümbrikupalk. Iga 12. inimene saab Eestis kas täielikult või nüüd, pärast töötajate registri tulekut, pigem osalist ümbrikupalka. Inimene võetakse küll arvele, aga pool tasu makstakse talle mustalt. Meie eesmärk on kasvatada positiivset maksutahet, et inimesed saaksid aru, kuhu nende makstud maksud lähevad. Ümbrikupalk töötab selle vastu. Meie eesmärk on vähendada ümbrikupalga saajate hulka nelja aastaga poole võrra.

Kas inimesed saavad aru, kuhu nende maksud lähevad?

Tahame sel aastal käivitada laiapõhjalise maksutahte uuringu. Kas inimesed tahavad makse maksta? Millest see sõltub ja kuidas nad tegelikult käituvad? Et saaksime paremini aru, kuidas käitumist mõjutada, ning mis on suhtumise ja selle võimaliku muutuse põhjused. Soome maksuamet tegi maksutahte uuringu, kus 95% vastanuid nõustus, et makse maksta on kodaniku üks peamisi kohustusi. See ei tähenda, et kõik kangesti tahaksid maksta – kõik tahavad oma heaolu maksimeerida. Aga saadakse aru, mida maksudest vastu saadakse.

Meie kõhutunne ütleb, et asjad on läinud pisut halvemuse poole.