Vale värvi auto peletab ostuhuvilised eemale

„ Alates värvi meeldimisest maitse-eelistuste põhjal kuni näiteks selle praktilisuseni puhtana hoidmisel. Värvide populaarsus sõltub ka mudelist ja tehas arvestab sellega ka juba autode tootmisel ja värvivaliku pakkumisel,” rääkis ta. “ Täiesti kadunud on Renault’ sõiduautode valikust roheline värv, standardvalikus on erkroheline saadaval vaid Renault Trafic tarbesõidukitele. Kui kaubikutel on levinuimaks värviks valge, siis sõiduautodel kohtas seda siiani pigem harva. Põhjuseks arvatavasti valgele omistatud odava värvi maine. See trend on viimasel ajal aga muutunud koos pärliefekti lisamisega, mis on valge värvi au sisse tõstnud ka luksusautode hulgas. Enamasti eelistatakse suurematel mudelitel aga siiski soliidsemaid, tumedamaid toone ja erinevaid halli varjundeid ning väiksematel autodel lisandub valikusse erksamaid ja silmatorkavamaid värvilahendusi.“

Kindlasti on Eesti autoostjad muutunud aja jooksul üha julgemaks ning aina enam valitakse ka oma autodele rõõmsamaid ja silmatorkavamaid värve, täheldas ta.