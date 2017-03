Valel päeval tööle asunud madalapalgalised võivad toetusest ilma jääda

Täpselt kuus kuud töötanud madalapalgalised, kes alustasid tööd kalendrikuu alguses, kuid mitte esimesel kuupäeval, võivad jääda toetusest ilma, sest maksu- ja tolliamet ei võta esimest töökuud arvesse.

Tänavu saavad eelmisel aastal madalat palka teeninud inimesed taotleda tasutud tulumaksu tagasimakset. Selleks, et toetust saada, peab inimene olema 2016. aastal vähemalt kuus kuud olnud Eesti resident, vähemalt 18-aastane, töötanud täistööajaga ning töötanud töölepingu alusel või teenistussuhtes.

Paljud taotlejad on aga märganud, et töösaaž on taotluse lehel märgitud ühe kuu võrra lühemaks tegelikkusest. See tähendab, et toetusest võivad ilma jääda need, kes on töötanud täpselt kuus kuud täiskohaga vastates teoreetiliselt esitatud tingimustele, kuid maksu- ja tolliamet on arvesse võtnud vaid viit kuud.

Maksu- ja tolliameti (MTA) avalike suhete juht Rainer Laurits selgitas, et kuna nõue tähendab seda, et inimene peab olema töötanud täis vähemalt kuus kuud täis kalendrikuu ulatuses. "Siin oleme võtnud aluseks tööturuteenuste- ja toetuste seaduses kirjas oleva reegli," ütles ta.

Madalapalgaliste toetuse taotluse avalduses ei arvestata sageli tööle asumise kuud.

Kokkuvõtlikult tähendab see seda, et isegi kui inimene töötas viis kuud ja 30 päeva, alustades tööd kalendrikuu 2. kuupäeval, ei võta MTA esimest kuud arvesse ning madalapalgaline jääb toetusest ilma.

"See tähendab siis seda, et kui inimene on töötanud näiteks 7. märtsist kuni 31. märtsini, siis ei ole tegemist kogu kalendrikuu jooksul töötamisega ja seda kuud ei võeta toetuse arvestamisel arvesse. Või kui isik töötas alates 5. septembrist 2016 (see oli esmaspäevane päev), siis tõepoolest septembrikuu arvesse ei lähe. Tingimuse täitmiseks peab olema töötanud 1. septembrist - 30. septembrini."

"Maksu- ja tolliametil ei ole paraku siin õigust üksikuid päevi kuidagi liita või neid toetuse maksmisel arvesse võtta, kuna peame ikkagi toimetama nii, nagu seadus seda võimaldab," selgitas ta.