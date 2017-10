Valga ärimees mõisteti tingimisi vangi

Prokuratuuriga kokkuleppele läinud Valga leivatehase eksomanik Valter Malm jäi süüdi ulatuslikus kelmuses, omastamises ja maksejõuetuse põhjustamises. Tingimisi vangi mõistetud Malm sai ka ettevõtluskeelu, kirjutas Äripäev.

Praeguseks on Malmiga seotud kriminaalasja mässitud firma MRP Ärigrupp mehe vastu ka pankrotiavalduse esitanud. Varem Reformierakonda kuulunud ja Valga volikogu aseesimehe toolil istunud Malm kulutas ja omastas prokuratuuri süüdistuse järgi äripartneri Roland Põdraga enda firma MRP Ärigrupp vara aastate jooksul kogusummas 841 000 eurot. Peale selle jäi riigil skeemitamise tõttu saamata üle 200 000 euro tulumaksu.

Ärileht on Malmist ja Põdrast on varasemalt kirjutanud. Ärimehed süüdistasid nimelt nendele langenud raskustes omakorda DnB panka, mis väidetavalt susserdas teadlikult ja eesmärgipäraselt eri kinnisvarahindajate hinnangute ja arvamustega, et panga kaela pealt ära saada ühe teise pankrotistunud firma hapuks minevat rämpslaenu.