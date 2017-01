Valga linnapea Kalev Härk saatis puidurafineerimistehase rajamise kavatsusest teatanud ettevőtte OÜ Est-For Invest juhatuse liikmetele üleskutse rajada tehas Valga piirkonda. tehase arendajad pole asukohta avalikustanud, kuid Ärilehe andmeil on see planeeritud Tartumaale.

"Saatsin kirja Margus Kohavale ja Aadu Pollile, kus kutsun neid Valgasse tutvuma kohapeal võimaluste ja oludega ning kaaluma just Valgat tehase asukohana," ütles Härk linnavalitsuse pressiteate vahendusel.

Härgi sõnul on Valgal mitu eelist võrreldes mõne teise Eesti piirkonnaga: "Valgal on suurepärane asukoht nii transpordi kui ka tööjõu mőttes, sest Valgal on raudteeühendus Läti ja Venemaaga ning samuti on tehasel võimalik leida vajadusel tööjõudu Põhja-Lätist."

"Loodan, et ettevõtjad näevad Valga piirkonnas potentsiaali. Oleme valmis igakülgselt toetama tehase rajamist Valga piirkonda," ütles Härk.

Härki sõnul on Valga linnavalitsus valmis oma võimaluste kohaselt toetama ka teisi piirkonda tööstuse rajamisest huvitatud ettevõtteid.

Osaühingusse Est-For koondunud endised puidufirma Sylvester omanikud teatasid sel nädalal plaanist rajada ligi miljard eurot maksev biotoodete tootmiskompleks.