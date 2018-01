Valgamaa omavalitsused ähvardavad Teliat: kui te ei näe põhjust Valgas teeninduspunkti pidada, pole ka meil põhjust edaspidi Telia kliendid olla

Valgamaa omavalitsused nõuavad Telialt selgitusi Valga ja Põlva esinduse sulgemise osas

Valgamaa omavalitsuste liit ei nõustu Telia peakontori plaaniga kaotada Valgas ettevõtte esindus. Liidu hinnagul kahjustaks selline stsenaarium nii teenuste kättesaadavust kui oleks kahjulik kogu piirkonna mainele.

"Taolise sammuga ei saavutata ettevõtte majandusnäitajates mingit efekti. Halveneb teenus ja tarbijad hakkavad otsima võimalusi kolida teiste teenusepakkujate juurde, kellel kohapeal esindus olemas", ütles Valgamaa omavalitsuste liidu esimees Agu Kabrits.

Kabritsa sõnul ei ole seni esitanud ühtegi veenvat argumenti Telia esinduse sulgemise kasuks. Valga esindus toimib hästi ja seal töötavad inimesed on pigem üle- kui alakoormatud. Jutt esinduse vähesest külastatavusest on ilmselge vale.

Valgamaa omavalitsuste liit pöördub Telia poole avaliku arupärimisega, saamaks teada, kes andis korralduse Valga ja Põlva esindused sulgeda. Samuti tahab liit teada, kui suur on nende esinduste külastatavus ja kui palju hoiab ettevõte nende sulgemisega raha kokku?

Valgamaa omavalitsused kaaluvad ka võimalust Telia teenustest loobuda.

"Meie maakonna avaliku sektori asutused on juba üle kümne aasta olnud ühise kontsernina Telia suurkliendiks. Meid on kokku ligi 300 mobiiliabonenti, lisaks lauatelefonide ja internetiteenus, mille eest me Teliale kopsaka summa maksame. Tänaste uudiste valguses kaalume oma paketi väljatõmbamist sellest ettevõttest. Kui Telia ei näe põhjust Valgas teeninduspunkti pidada, pole ka meil põhjust edaspidi Telia kliendid olla", leiab Kabrits.