Valgamaal maksab korteri ruutmeeter 18 korda vähem kui Harjumaal

Harju maakonnas kasvas korteri mediaanhind aastaga 8,3 protsenti, 1692 euroni ruutmeetrist.

Seevastu Valga maakonnas kukkus korteri ruutmeerihind 28,7 protsenti, 89 euroni ruutmeetrist. Valgaga ei konkureeri odavuselt mitte keegi. Jõgeva maakonnas maksis korteri ruutmeeter 194 eurot, Ida-Virumaal 209 eurot ja Põlvamaal 210 eurot.

Enam kui tuhat eurot ruutmeetrist maksis korter mediaanhinna alusel veel Tartu maakonnas (1329 eurot), kus hind kerkis 10,7 protsenti.

Euro jäi tuhandest eurost puudu Pärnu maakonnas, kus hind kerkis 8,9 protsenti. Suurima hinnatõusu (20,8 protsenti) tegi Lääne-Virumaa, kus ruutmeeter maksis 223 eurot.

Hinnakukkumiselt rebis tihedalt Valgamaaga Hiiumaa, kus ruutmeetrihind sadas 28,3 protsenti, 275 euroni. Languskolmikus võttis pronksi Viljandi maakond, kus kukkumine oli 26,9 protsenti ja korter maksis 277 eurot ruutmeeter.

Maa-ameti korteriomandite turuülevaatest selgub, et korteriturul on tänavu esimese poolaastaga tehingute koguarv võrreldes 2017. aasta esimese poolega kasvanud 2 protsenti, kuid vähenenud ligi 5 protsenti võrreldes möödunud aasta teise poolega. Vaatamata tehinguaktiivsuse langusele kasvas tehingute koguväärtus aastases võrdluses 17,1 protsenti ja möödunud aasta teise poolega võrreldes 2,4 protsenti, mis näitab, et tehingute hinnad kasvasid. Peamiselt kasvas mediaanhind esmamüükidest tulenevalt.