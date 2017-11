Valgevene president võrdles pankureid täissöönud puukidega

Valgevene president Aljaksandr Lukašenka tegi ettepaneku siduda riigi pangajuhtide tasu riigi keskpanga juhi tasuga, et kommertspankurite palgad ei erineks riigi üldisest palgatasemest, vahendab Interfaks.

„Tahaks, et pangandussüsteem ei oleks nagu rahvas ütleb „rasvaste kasside kari“ (otsetõlkes, mis eesti keeles võiks kõlada kui täissöönud puuk või mauk-toim). Nii ei ütle mitte ainut töölised ja talupojad, vaid ka kogu intelligents. Ka pangatöötajad peavad vastama riigis ldiselt valitsevale palga- ja sissetulekute tasemele,“ teatas Lukašenka.

President juhtis tähelepanu sellele, et pankurid teevad vahet palgal ja boonustel. „Aga kas see ei olegi raha?“ küsib ta, lisades, et võib üles ehitada süsteemi selliselt, et kuu või aasta jooksul teenid kopikaid, aga boonustega varanduse. „Vaatame ikka seda, kuidas tervikpilt välja näeb,“ lisas ta.

Lukašenka sõnul ei usu ta, et era- või riikliku kommertspanga juht töötaks rohkem või kvaliteetsemalt kui keskpanga juht. Seega oleks pangajuhtide palga ning boonuste sidumine keskpanga juhi tasuga Lukašenka sõnul igati mõistlik.