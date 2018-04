Vali heli ja pool tosinat börsi olid pea terve päeva maas

Tundub, et tänapäeval saavad arvutid kõigega hakkama. Nad kirjutavad uudiseid, peaaegu juhivad autosid ja kauplevad aktsiaid kiiremini kui inimesed iial suudaks, kirjutab Quarz Media.

Kuid ka tulevikumasinatel on oma nõrkused, mis muudavad nad inimeste sarnaseks. Üks asi, mis mõlemaid ärritab, on vali heli.

Euroopa kauplejad õppisid seda läinud nädalal omal nahal tundma, kui Nasdaqi serverid pea terveks päevaks olid välja löödud DigiPexi andmekeskuses Stockholmi lähedal Väsbys. Seda intsidenti sai ka Eestis otse kogeda, kuna nii aktsiaturud kui võlakirjaturud olid kauplemiseks maas nii Rootsis, Taanis, Soomes, Eestis, Lätis, Leedus kui Islandil. Rootsi valitsus pidi seetõttu isegi riigivõlakirjade pakkumise edasi lükkama. Nasdaq lennutas kohale uued serverid.

Müra tuli tuletõrjesüsteemist. Selle asemel, et hävitada serverid üleujutusega, kasutatakse andmeladudes sageli hapniku väljaimemist ja tuld kustutava gaasi serveriruumi laskmiseks tulekahju kustutamiseks. 18. aprillil aktiveerus tuletõrjesüsteem ja gaasi ruumi tungimine oli nii valju heliga, et see kahjutas Nasdaqi servereid. Kusjuures tulekahjut ei olnudki.