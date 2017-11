Valime Unistuste Tööandja. Anna teada, kui ka sinu ülemusi on millegi eest kiita!

Juba viiendat aastat saavad kõikide Eesti organisatsioonide töötajad aidata kaasa “Unistuste Tööandja” valimistele. Unistuste Tööandja 2017 konkursi tulemused tehakse seekord teatavaks 6.veebruaril 2018 toimuval samanimelisel konverentsil.

Kiitmisaktsiooni eestvedaja Marketingi isntituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul ei oodata konkursile üldsõnalisi kiitusi, vaid kiitusi ja tähelepanekuid väga konkreetsete tegevuste eest. “Kui teie töökoht on ükskõik kui väike või vähetuntud, aga teile meeldib, kuidas seal teisse kui töötajasse suhtutakse, siis mõelge hetkeks. Äkki sobiks just teie tööandjat kiita avalikult!“

Oma töökohta saad kiita SIIN.

Unistuste Tööandja väljaselgitamisel arvestatakse lisaks olemasolevate töötajate kiitustele ka organisatsiooni personalipoliitikaid. „See on mitmetahuline protsess, kus tahame olla kindlad, et finaali jõudvad tööandjad on tõepoolest sisukad ja eeskujulikud. Et neil on selgelt sõnastatud põhimõtted ja väärtused koos tegevustega,“ rääkis Naarits.

Varasematel aastatel on töötajate poolt enim kiidetud järgmisi organisatsioone: ABB AS, Adven Eesti AS, AS Palmako, Balti Logistika AS, Eastman Specialties OÜ, Eesti Liinirongid AS (Elron), KAFO OÜ, Metaprint AS, Maksu- ja Tolliamet, Põldma Kaubanduse AS, SA NUKU, Odien OÜ, SA Tartu Rahvaülikool, Valio Eesti AS, 360 KRAADI OÜ, Keskkonnateenused MTÜ, Sendsmaily OÜ, Rickman Trade OÜ, OÜ JTEpartners (Mychef), AS Starman, Uber Technologies Inc, Skype.

Unistuste Tööandja ihaldusväärse tiitliga on pärjatud Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA ning Ericsson Eesti AS.