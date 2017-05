Valimisliit: Tallinna linnamajandus vajab sõltumatut korruptsiooniauditit

Keskerakondlike linnajuhtide uus korruptsiooniskandaal ei saa lõppeda poliitetturite ohverdamise ja vabandustega, vaid aastaid küpsenud legitiimsuskriis Tallinnas nõuab põhjalikku ja sõltumatut auditit vähemalt viimase nelja aasta linnamajanduses, leiab valimisliit Vaba Tallinna Kodanik.

"Korruptsioon Keskerakonnas ei koosne ammu enam näotutest üksikjuhtumitest, vaid on vähkkasvajana end lootusetult peremeesorganismi pidi laiali ajanud, " rõhutas Vaba Tallinna Kodaniku liige ja Tallinna eestkõneleja Erik Vest. "Keskerakonna korruptsioon pole enam Keskerakonna probleem, sest kriisis on kogu Tallinna kui omavalitsuse legitiimsus. Tallinlastel pole enam õrna aimugi, kes linnajuhtidest on puhas ja kes räpane, enamgi - me ei tea, kes enam linna juhibki. Reaalsuses ei eelda enam ei Tallinna elanikud ega ettevõtjad linnavõimult ausat ja õiglast valitsemist. Kui see pole Tallinna legitiimsuskriis, siis mis veel on?"

Vesti kinnitusel vajab Tallinna linn korruptsioonirežiimiga joone vahele tõmbamiseks vähemalt viimast valitsemisperioodi hõlmavat põhjalikku auditit, mis valgustaks läbi kõik vähegi kaalukamad linnamajanduse ja -planeerimisega seotud otsused. "See Tallinnasse tekkinud paise ei parane ise - see tuleb kogu oma koleduses avada ja tallinlaste ette tuua, ainult nii saab Tallinn puhtana edasi minna," rõhutas Vest. "Vaba Tallinna Kodanik küsib sügisestel valimistel tallinlastelt selleks mandaati, sest peame kasvõi tagantjärelegi teada saama, kuhu ja kelle raha on Tallinnas läinud ja mida sellega on korda saadetud."

Tallinlastel pole enam õrna aimugi, kes linnajuhtidest on puhas ja kes räpane, enamgi - me ei tea, kes enam linna juhibki.

Loe veel

Tallinna kui omavalitsuse legitiimsuskriisi süvendab ka aastaid kestnud sundparteistamine ja kõrgemate ametnike korruptiivsesse toiduahelasse kaasamine. "Valimiste eel vatravad erakonnad ühest suust: valimisliite ei tohi usaldada, nad ei vastuta oma tegude eest. Tänased uudised näitavad ilmekalt erakondliku vastutuse tegelikkust," rõhutas Vest. „Erakonnad on aastatega harjunud karistamatuse tundega ja ainus, mida karta, on sõltumatu, väljastpoolt korruptsiooniahelat võimule pääsev kodanikuliikumine," rõhutas Vest. „Vaba Tallinna Kodanik tahab tuua Tallinnasse kaasaegseid linnaruumilahendusi ja võimestada Tallinna kogukondi, aga kindlasti on meie eesmärk see Tallinna usaldusväärsust õõnestav korruptsioonipesa põhjalikult läbi valgustada."

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik on enda sõnul laiapõhjaline ja avatud valimisliit, mille eesmärk on juurutada järgmisel valimisperioodil Tallinnas depolitiseeritud tegevjuhtimine, mis tugineb kogukondade, poliitilise linnavolikogu ja apoliitilise, professionaalsetest tegevjuhtidest linnavalitsuse koostööl.