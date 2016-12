Soome kõrgem halduskohus otsustas jätta jõusse 70 miljoni euro suuruse trahvi piimakontsernile Valio piima alla omahinna müümise eest.

Soome konkurentsi- ja tarbijakaitseamet KKV hakkas uurima valio piimahinna poliitikat Rootsi konkurendi Arla avalduse põhjal 2010. aastal. 2012. aastal otsustas KKV, et Valio oli ära kasutanud oma monopoolset seisundit turul ning müünud aastatel 2010-2012 piima alla omahinna.

Kohus määras Valiole 2014. aastal 70 miljonit eurot trahvi. Valio kaebas otsuse edasi järgmisse kohtuastmesse. Nüüd on Soome kõrgeim kohtuaste lõplikult otsustanud, et trahv on õiguspärane.

KKV andmeil on valio käes 50% piima hulgimüügist ning 80% toorpiima kokkuostust. Ameti teatel püüdis Valio dumpinghinnaga lüüa Soome turult minema Rootsi päritolu konkurendi Arla. Eesmärgi saavutamise järel oleks Valio taas hindu tõstnud, märkis KKV.

2013. aastal, pärast KKV uurimise lõppu, tõstis Valio piima hulgihinda 30%; Valio järel tõstis hinda samapalju ka Arla. Seejärel teatas KKV, et ka 10% hinnatõus oleks olnud piisav hinnamoonutuste lõpetamiseks.

Äsjane kõrgema kohtuastme otsus andis Valio konkurentidele võimaluse nõuda Valiolt kompensatsiooni, teatas ettevõte investoritele. Juhatuse esimehe Vesa Kaunisto sõnul on Valiol piisavalt rahareserve, et nõuetega toime tulla, kuid järgmise kümne aasta investeeringud võivad seetõttu kannatada.