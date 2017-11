Valio turundus- ja tootearendusjuht selgitab, kas jogurtikonflikt ka Eesti tootjaid mõjutab

Valio Laevas Foto: Anni Õnneleid

Ärileht kirjutas nädala alguses, et Euroopa Komisjon on sekkunud Kreeka ja Tšehhi Vabariigi jogurti-vaidlusesse (loe siit) ning nad on võtmas seisukohta, et „Kreeka jogurti" nimetust tohib kanda vaid Kreekas toodetud jogurt. Kuidas mõjutab see Eesti tootjaid?