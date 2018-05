Välisinvestor tahab Patarei vanglat ühe euroga ära osta. RKAS pole ideest just vaimustuses

Plaanime "segavarianti" - eesmärk on luua uus kvartal, mis seoks linna merega. Meie põhifookused - teha piirkonda praegustele elanikele paremaks ja tuua investeeringuid ja turiste. Kui tekiks sünergia teiste lähedalasuvate turismiobjektidega nagu Lennusadam, võiks turiste tõmmata 12 kuud aastas ja hoida neid ka kauem kohapeal. Kohalikule ärile win-win. Tahame ka luua liitreaalsuse kompetentsikeskuse ja koos sellega töökohti.

Sellele lisaks: bürood, korterid, hotell, gastronoomiaküla, orgaanilise toidu turg, käsitööpagar, käsitööpruulikoda, käsitööviinavabrik, restoranid, spordi- ja tervisekeskus, sõjamuuseum jne jne. Tahame ka, et kogu projekt oleks suurepärane näide sellest, kuidas väikese energiakuluga ehitada.

Kas kavatsete Patarei arendada ja siis välja rentida?

Meil oleks kavas segavariant - osa Patareist maha müüa ja osa välja rentida/üürida. Kõik sõltub sellest, mis on konkreetse osa jaoks parim lahendus.

Millist tootlikust oma investeeringult ootate?

Kuna projekti risk on väga kõrge, on tegu pikaajalise investeeringuga, mis kiiresti tulu ei too.

Kui kaua arendus aega võtaks?

Minimaalselt 3 aastat kogu Patarei ümberarendamiseks, aga me avaks mingeid sektsioone jupikaupa ka varem. Esimene prioriteet on olemasolev hoone veekindlaks teha ja hakata seda tasapisi kuivatama, aga paralleelselt rajaksime ka uusi hooneid. Üks suurimaid riske on praegu see, kas teatud ajalooliselt kaitstud osasid Patareis saab "tundlikul" moel taaskasutada. Meil on siin vaja realistlikku ja avatud dialoogi kõigi osapooltega.

Aura Communities on suhteliselt värske ettevõte - registreeritud Londonis 2016. aasta augustis ja seega tegutsenud alla kahe aasta.