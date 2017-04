Välismaa telefonikelmid tühjendavad Eesti inimeste taskuid

Eestis on sagenenud telefonikelmused, millega pressitakse tuntud ettevõtete nimel isikuandmeid välja.

Eelmise aasta lõpust alanud kelmuste buum toob politseile igas kuus kümneid teateid mitmesuguste pettuste kohta. „Neid on palju, kuid me peame arvestama sellega, et politseini jõuab ainult osa kõikidest juhtumitest ja neid, kes on kelmuse õnge langenud, on tegelikult palju rohkem,” ütles PPA Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt.