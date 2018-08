Välismaalased: kas Eesti korteri üürileandjad on rassistid?

Facebooki grupis Expats in Tallinn püstitasid teema potentsiaalsed Kameroonist pärit korteri üürimise huvilised. Seal öeldakse, et korteri leidmise kogemus on kohutav. Ta tegi enam kui 30 telefonikõnet ja vastuseks oli, et vabandust, kuid korterid on ainult eestlastele. Ühe postituse vastus tuli nüüd Eesti kodakondsuse saanud naiselt, kes kaebas et ta ei saanud ühtegi viiest korterist, mille vastu ta tundis huvi, kuna ta on islamiusku.

Leidub ka teistsuguseid näiteid. Näiteks üks mitme korteri üürileandja ütles, et tema üürib korterit ainult välismaalastele, sest eestlastelt on raske üüri kätte saada.

Inimesed jagasid oma kogemusi. Üheks probleemiks leiti olevat keelebarjäär, mis võib tekitada arusaamatusi. Teiste hirmudena toodi välja üüri mittemaksmine, korteri lõhkumine, eksootilised toidulõhnad, kultuurist tingitud puhtusest mittehoolimine, usust tingitud agressiivsuse kartus ja ksenofoobia.

Probleeme on ka üürimaaklerite keeleoskusega. Sageli on üürisoovid nii kõrged, et üürileandja üürib korterit välja ilma vahendajata. Sellisel juhul ei pruugi saada korraliku lepingut, renti kogutakse sularahas, mingit kviitungit selle üüri maksmise kohta ei saa.