Välismaalt internetist ostmisel on järsult kasvanud maksekaardiga tasumise populaarsus, kuid PayPali vahendusel maksmine pole võrreldes varasemate uuringutega oluliselt muutunud, selgus Turu-uuringute AS poolt läbi viidud finantskäitumise uuringust.

Kui 2015. aasta uuringust tõid välismaalt internetist tehtud ostudelt maksekaardiga tasumise 43 protsenti vastanutest, siis 2017. aastal 69 protsenti. PayPali vahendusel maksjate osakaal on kasvanud 32 protsendilt 34 protsendile. Suure kukkumise on teinud maksekorraldusega tasumine, mis on kahanenud 26 protsendilt 14 protsendile.

Kuigi valdav osa inimestest ei ole küsitluse kohaselt viimase 12 kuu jooksul välismaalt kaupu või teenuseid ostnud, on ostnute arv kasvanud. 2015. aasta uuringus tõid 77 protsenti välja, et nad ei ole internetist ostnud, siis uue uuringu põhjal on mitteostnuid 68 protsenti. 30 protsenti olid välismaalt interneti teel ostnud ja kaks protsenti ei osanud öelda, kas nad on või ei ole välismaalt interneti teel ostnud.