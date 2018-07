Välisturistidest kulutavad Eestis kõige enam konverentsidel käijad

Kõige enam kulutavad Eestis oma reisi käigus raha konverentside külastajad, selgub statistikaameti välisturistide Eesti külastamise uuringust, kirjutab ERR.

Turistid, kes saabuvad lennukiga, kulutavad Eestis keskmiselt 400 eurot, laevaga saabunud 300 ja maanteed pidi tulnud turistid keskmiselt 200 eurot. Konverentsidel osalevate inimeste keskmised kulutused on 1000 eurot.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmer ütles ERR-ile, et kulutamist mõjutab reisitüübi eripära.

"Lennureisile sõidetakse kaugemale (võrreldes näiteks auto- või laevareisiga), seetõttu minnakse lennureisile tüüpiliselt ka pikemaks ajaks ja seetõttu sellel ka kulutatakse rohkem," selgitas Vürmer, lisades, et väliskülastajate ööbimise kohta käivad andmed pärinevad piiripunktidest, kus inimesi riigist lahkumisel küsitletakse. Praegused andmed pärinevad aastatel 2015-2016 tehtud uuringust.

Vürmeri sõnul moodustavad majutusettevõtetes ööbivatest turistidest suurima osa Soome turistid, keda on 42 protsenti kõikidest turistidest. Neile järgnevad Venemaa turistid, kes moodustavad kõigist turistidest 11 protsenti. Läti ja Saksamaa turiste on vastavalt seitse ja kuus protsenti. Vürmer ütles, et kõik Aasia turistid moodustasid kokku neli protsenti turistidest.