Täna kinnitas valitsus uue hooajatööd reguleeriva määruse, milles pole enam 1,24 kordse Eesti keskmise brutopalga maksmise nõuet.

Tööandjate vaatevinklist on olulisim ja oodatuim muudatus see, et edaspidi ei pea nad hooajatöölistele maksma 1,24-kordset Eesti keskmist brutopalka, teatas siseministeerium.

Siseministri Andres Anveldi sõnul aitab see muudatus leevendada tööjõupuudust ajal, mil töökätest kõige suurem puudus on.

Selleks, et tööandja saaks endale välismaalt hooajatöölise palgata, peab pakutav töö kuuluma hooajaliste tegevusalade loetellu, täpsustas ministeerium. Uue määruse kohaselt on hooajast sõltuvad põllumajandus-, majutus- ja toitlustussektoris ning toiduainete ja alkoholivaba joogi tootmise valdkonnas olevad tööd. Siiani võis hooajatööks lugeda vaid põllumajandussektorisse kuuluvaid töid.

Teiseks peab töö olema hooajalise iseloomuga. See tähendab, et see peab olema seotud konkreetse ajaga aastas, mil nõudlus tööjõu järele on tavapärasest märkimisväärselt suurem, selgitas siseministeerium. Uuendusena võib hooajatööd teha kuni üheksa kuud aastas senise kuue asemel.