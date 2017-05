Valitsus andis tselluloositehasele esimese rohelise tule

Valitsus algatas tänasel istungil puidurafineerimistehase püstitamiseks vajaliku riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Arutelu selle kohta istungil ei algatatud.

Valitsus algatab riigi eriplaneeringu koostamise puidurafineerimistehase püstitamiseks, mis on Eesti ajaloo võimaliku suurima ühekordse investeeringuga. Tehase rajamine võib maksma minna kuni miljard eurot.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tehase püstitamiseks sobivaim asukoht Viljandi ja Tartu maakonnas Emajõe vahetus läheduses ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.

Tartu maavalitsus esitas rahandusministeeriumile arvamuse riigi eriplaneeringu algatamise kohta, kus ütles, et tehas võiks tulla hoopis Ida-Virumaale. „See ei tähenda veel, et me tehase vastu oleksime,” täpsustas Tartu maavanem Reno Laidre, sest lühiajalise majanduse elavnemise tekitaks selle rajamine kindlasti. „Hindama peame aga pikaajalist majandus- ja keskkonnamõju.”

Tartu maavalitsus ja keskkonnaministeerium on pakkunud, et investorid võiksid rajada tehase Ida-Virumaale, kus on Narva jõgi. Est-For Invest välistavad selle variandi. „Arvestades kogumis erinevaid tehase rajamise eeltingimusi ja nende olulisust projekti õnnestumisele, on Est-For Invest OÜ seisukohal, et kui kuni 10 km kaugusel Suurest Emajõest ühtegi sobivat asukohta ei õnnestu Tartu või Viljandi maakonnas leida, tuleb Eestisse tehase rajamise plaanidest ilmselt üldse loobuda,” teatavad ettevõtjad.