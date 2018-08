Valitsus eraldab põllumajanduse põuakahjude katteks 20 miljonit eurot

Valitsus pidas tänasel kabinetiistungil vajalikuks eraldada valitsuse reservfondist Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) 20 miljonit eurot, et leevendada põuakahjustuste mõjusid.

"Nüüd on vaja maaeluministril ja rahandusministril see vormistada ka lähinädalatel valitsuse istungi punktiks, aga põhimõtteline otsus on tehtud," ütles peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil.

Nüüd peab maaeluminister esitama rahandusministeeriumile taotluse vabariigi valitsuse reservist raha eraldamiseks ja MES-i sihtkapitali suurendamiseks.

"Valitsus toetab ka otsetoetuste kiiremat väljamaksmist ja taotleb ka vajalikke lubasid Euroopa Komisjonilt," kinnitas peaminister.

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et olukord põllumajanduses on põua tõttu hull. "Kas teraviljasaagist on kaotatud 30 või 70 protsenti, seda ma ei oska tänasel päeval isegi öelda," sõnas ta "Suur probleem on sellega, kuidas loomad üle talve ära pidada."

Tamm kinnitas, et pangad suhtuvad Eesti põllumeestesse mõistvalt. "Ma ei tea ühtegi juhtumit, kus põllumeest oleks eelmisel aastal sellepärast karistatud, et ta ei suutnud oma kohustusi täita, sest veerand saaki jäi põllu peale," märkis ta.

Tamm avaldas lootust et kokkuleppele saadakse nii teravilja kokkuostjate kui ka pankadega.