Valitsus jätab järgmise kahe aasta alkoholiaktsiisi tõusud ära

„Sellises mahus piirikaubandus nagu toimub Läti ja Eesti vahel, ei ole normaalne ega majanduslikult mõistlik,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste.

Tema sõnul on seetõttu aktsiisipoliitikat vaja muuta ja järgmise aasta riigieelarves on arvestatud sellega, et kõik järgmisteks aastateks kavandatud alkoholi aktsiisitõusud tühistatakse

Aktsiisitõusu ärajätmise tulemusena jääb ära piirikaubandust täiendavalt stimuleeriv hinnatõus. Alkoholi hinnaerinevus võrreldes Lätiga väheneb, kuna Läti plaanib aktsiisi tõsta. Järgmisel aastal peaks seal kange alkoholi ja õlle aktsiisi kasvama ca 10 protsenti.

Aktsiisimäärade arvestatav erinevus Soomega säilib. Soome kavandab samuti alkoholiaktsiisi tõusu järgmisest aastast, aga 2019. aasta aktsiisimäärad ei ole veel teada.