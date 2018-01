Valitsus keeldus Briti suure ehitusfirma päästmisest. Ettevõte kuulutas välja likvideerimise

Suurbritannia ehitusettevõte Carillion, kes ehitab kõike alates haiglatest kuni HS2 kiirraudteeni, algatas ettevõtte likvideerimise. Ettevõte ei suutnud saavutada kreeditoridega kokkulepet ning valitsus ei tõtanud appi.

Maailmas 43 000 töötajaga kompanii umbes 20 000 töötajat on Suurbritannias. Gigandil on üleval 1,5 miljardit naela võlga. Ettevõte pidas pühapäeval valitsusega läbirääkimisi, et saada 300 miljonit naela, mida on tarvis kuu lõpuks, et jääda maksejõuliseks, kirjutas Mail on Sunday.

Carillioni nõukogu jõudis järeldusele, et muud valikut ei ole kui algatada koheselt ettevõtte likvideerimine. Ettevõte sai kohtult likvideerimiseks kinnituse.

Opositsioon lõi lärmi ettevõtte likvideerimise tõttu. Leiboristide liider Jeremy Corbyn küsis, et kas Briti poliitika ongi anda erasektori ettevõtetele avaliku sektori tellimused.

„See on väga muret tekitav,“ ütles leiboristide ärikõneisik Rebecca Long-Bailey BBCile. „Me eeldame, et valitsus hakkab tegutsema ja võtab lepingud tagasi valitsuse kontrolli alla.“

Ta tahtis teada, et miks riik jätkas lepingute andmist ettevõttele pärast läinud aasta kasumihoiatust.

Minister David Lidington kaitses valitsuse tegevust ettevõtega seoses. „Me otsustasime, et maksumaksja rahadega ei tohi eraäri päästa,“ lausus ta, lisades, et Carillioni hädad said alguse välismaalt.

„See on Carillionile, kolleegidele, varustajatele ja klientidele väga kurb päev,“ kirjutas ettevõtte juht Philip Green pressiteates.

Carillioni päästmine või päästmata jätmine pani peaministri Theresa May kahvlisse. Milline on poliitiline hind, et kasutada maksumaksja raha eraettevõtte päästmiseks või kui lasta ettevõttel hävida, siis mis saab infrastruktuuriprojektidest Suurbritannias.