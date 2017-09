Valitsus kiitis heaks eelarve muudatused. Lisaraha saavad õpetajad, haiglad, muuseumid, Eesti Raudtee ja Endla Teater

Valitsus kiitis täna heaks selle aasta riigieelarve muudatused, millega kohandatakse kulusid seoses muutunud vajadustega.

Riigieelarve kulude ja tulude kogumaht selle tulemusel ei muutu, kuid täpsustuvad ministeeriumide ja teiste asutuste jooksva aasta kulud.

Samal kombel muudetakse jooksva aasta riigieelarvet tavapäraselt igal sügisel. Kuna jooksva aasta riigieelarve on koostatud eelnenud aasta sügisel ning osa rahastamisvajadusi on muutunud, on eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks otstarbekas riigieelarvet muuta. Kokku esitab valitsus riigikogule 54 muudatusettepanekut. Riigikogu kantselei, õiguskantsler, riigikohus ega keskkonnaministeerium muudatusettepanekuid ei esitanud.

Valitsus teeb ettepaneku struktuurivahendite kaasrahastamise jäägi arvel suunata 3 miljonit eurot sotsiaalteenuste osutamiseks, sealhulgas erivajadustega laste rehabilitatsiooniks ja abivahendite järjekorra likvideerimiseks. Samuti suunatakse kaasrahastamise jäägist sotsiaalministeeriumile, justiitsministeeriumile ja maaeluministeeriumile kokku 1,4 miljonit eurot laboriseadmete soetamiseks.

Haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisalast on kavas suunata 2,4 miljonit eurot valitsuse hariduskulude toetusfondi kohalikele omavalitsustele õpetajate palkade tarbeks.

Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve sees suunatakse 0,9 miljonit eurot Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleksi renoveerimiseks ja Endla Teateri lavaseadmete projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks 1,6 miljonit eurot. Kehtivale eelarvele lisaks tehakse ettepanek suurendada investeeringuid 1,1 miljoni euro võrra struktuurivahendite kaasrahastamise jäägi arvel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarves teeb valitsus ettepaneku suunata finantseerimise tagamiseks Eesti Raudteele 12 miljonit eurot, kuna teehooldekulude vähenemise arvel vabaneb 5 miljonit eurot ja lükkub edasi Rail Balticu rajamisega seotud kulusid 3 miljonit eurot. Eesti Raudteele suunatakse ka täiendavalt 4 miljonit eurot struktuurivahendite kaasrahastamise jäägist.

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas suunatakse ravimite eelarve ülejäägi arvel ümber miljon eurot, sealhulgas läheb 100 000 eurot Põlva Haigla võrgustumise toetamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumiga, 186 000 eurot kiirabiteenuse osutamiseks, 180 000 eurot abivahendite järjekordade leevendamiseks ja 14 000 eurot kiirabiteenuse osutamiseks vajaliku Kihnu helikopteriplatsi tarbeks.