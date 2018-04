Valitsus kiitis heaks riigi eelarvestrateegia. Ratas: uusi makse me ei kehtesta, maksukoormus püsib samal tasemel

Ta avaldas heameelt, et uusi makse siiski ei kehtestata ja pidas saavutuseks ka erinevate plaanitud maksude ja maksutõusude ärajätmist. "Jätsime ära diislikütuse aktsiisitõusu ning alkoholiaktsiisi tõusu vähendasime. Jätsime ära ka pakendimaksu. Eesti tööjõumaksud on samuti alla Euroopa keskmise, see aitab säilitada meie konkurentsivõimet."

"Järgmisel aastal on keskmiseks palgaks oodata 1380 eurot. Muresid on ehk tööandjatel, kel ei jätku piisavalt töökäsi, aga töövõimereform on aidanud samas rakendust leida inimestel, kes seni on tööturult kõrvale jäänud," rääkis Tõniste.

Kogu strateegiadokument on loetav SIIN.

Loe veel

Riigi eelarvestrateegia on valitsuse strateegiline kava, mis seob omavahel vajadused ja prioriteedid ning rahalised võimalused ehk fiskaalraamistiku. Valitsus otsustas 2019. aastaks viia valitsussektori eelarve struktuursesse tasakaalu. See tähendab eelarvepositsiooni parandamist 0,25 protsendi võrra sisemajanduse kogutoodangust (SKT) võrreldes 2018. aasta riigieelarves ette nähtuga. Eelarve püsib tasakaalus ka 2020. ja 2021. aastal. Aastaks 2022 jõuab valitsussektori eelarve väikesesse ülejääki 0,1 protsendiga SKTst.