Valitsus korvas kirikutele okupatsioonikahju

Valitsus otsustas neljapäeval eraldada omandireformi reservfondist üle kaheksa miljoni euro Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja Eesti Apostlik Õigeusu Kirikule sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks, kirjutab err.ee.

uteri kirik sai seejuures 6,75 miljonit eurot ja õigeusukirik 1,42 miljonit eurot.

Valitsuse täiendas eelmisel nädalal omandireformi reservfondi määrust, mille järgi on ka usuühingutel võimalus taotleda toetust okupatsiooniga ning sõjaga seotud kahjude hüvitamiseks.

Esimesena ja loetud päevadega esitas taotluse rahandusministeeriumile EELK ning enne neljapäevast valitsuse istungit ka apostlik-õigeusukirik.

Mitu allikat kinnitasid eelmisel nädalal ERR-ile, et omandireformi reservfondi määruse muutmise ja uue kompensatsioonimehhanismi loomise taga on tegelikult põhimõtteline kokkulepe, et EELK loobub Niguliste kiriku tagastamise soovidest. Aastate jooksul on EELK soovinud nii kiriku tagastamist või siis kompensatsiooni selle eest.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku okupatsioonikahju heastamise taga on kompensatsioon piiri taha jäänud Petseri kloostri eest, väitis riigikogu liige Heimar Lenk.

Loe veel

"Minu teada on see mõeldud piiri taha jäänud Petseri kloostri kompenseerimiseks. Mis on huvitav küsimus, et kui me anname ühele õigeusu kirikule raha, siis miks me ei anna Moskva patriarhaadi õigeusu kirikule. Nad kõik ju kannatasid sõjas," ütles keskerakondlasest rahvasaadik ERR-i neljapäeval raadiouudistele.

Loe pikemalt err.ee'st.