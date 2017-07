Valitsus lükkas Dubai EXPO-l osalemise otsuse taas edasi

Valitsuskabineti neljapäevasel nõupidamisel pidi algselt päevakorras olema ka Eesti osalemine Dubai EXPO-l, mis ootab otsustamist juba eelmise aasta sügisest saadik, kuid seda punkti siiski ei arutata ning ettevõtlusminister Urve Palo keeldus teemat kommenteerimast, kirjutas ERR.

Kadri Simson ütles kolmapäeva hommikul ERR.ee saates "Otse uudistemajast", et 2020. aastal Dubai EXPO-l osalemine peaks otsustatama neljapäevasel valitsuse istungil.

"Majandusministeeriumis on kaks ministrit, otsuse ettevalmistaja on Urve Palo. Nii palju kui olen kõrvalt näinud, on tegemist väga kuluka üritusega. Usaldan siin oma kolleegi hinnangut, et seda sama eelarvelist vahendit on võimalik Eesti eksponeerimiseks kasutada mõistlikumalt," lausus ta.

Täpsustusele, kas otsus on seega, et Eesti EXPO-le 2020. aastal ei lähe, vastas minister, et otsus sünnib homme. Ka küsimusele, kuidas kavatseb ta ise valitsuses Dubais osalemise teemal hääletada, jäi Simson ebalevaks.

ERR palus majandusministeeriumi pressiosakonnalt kinnitust, kas EXPO-l osalemise küsimus on neljapäeval päevakorras ning millise ettepanekuga Palo valitsuse läheb.

"EXPO teemat homme valitsuses ei arutata," teatas ministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Tonka kolmapäeva lõunal.

Urve Palo keeldus sel teemal kommentaaridest.