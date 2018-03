Valitsus otsustas maakondade ametnikud ühistesse tööruumidesse kokku kolida

Superministeerium Foto: Madis Veltman

Rahandusministeerium teatas täna, et valitsus toetas riigimajade loomist maakondadesse, et parandada riigiteenuste kättesaadavust ning säästa kinnisvarakuludes. Sarnaste teenuste pakkujad koondatakse ühismajadesse kõikides maakondades, välja arvatud Tartus ja Tallinnas. Kokkukolimiste põhjuseks on praegune olukord, kus riigiasutused paiknevad maakonnakeskustes hajutatult ning see on teenuste kasutajale ebamugav, tööruumid on liiga suured (keskmiselt 30m2, eesmärk 20m2) ning asutused ei tee piisavalt koostööd. RKAS hindab, et iga vähenev ruutmeeter aitab aastas riigil kokku hoida 135 eurot.