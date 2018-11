Valitsus otsustas tselluloositehase eriplaneeringu lõpetada! Kas ettevõtjatel on siiski mingi võimalus projektiga edasi minna?

Valitsuse pressikonverentsil kinnitas peaminister Jüri Ratas, et otsustati jääda oma varasema seisukoha juurde. Ta lisas, et see ei tähenda, et ettevõtjaid ei võiks teemaga edasi tegeleda. Ta viitas, et käivad ju erinevad kohtumised maakondades.

Otsus tehti vahetult enne valitsuse pressikonverentsi, mis pidi algama kell 12. Kohale jõuti circa seitse minutit hiljem. Riigihalduse minister Janek Mäggi nentis, et Est-Fori eestvedajatele ei jõutudki enne pressikonverentsi teada anda, et selline otsus tehti. Ehk nad kuulsidki sellest meedia vahendusel.

Mäggi sõnas, et varasemalt on kõik osapooled üle kuulatud. "Kõik osapooled polnud lõpetamise otsusega nõus, ennekõike Est-For, soovisid seda jätkata. Praegusel juhul aga on ka nemad tunnistanud, et Tartumaal ja Viljandimaal seda teha pole võimalik," märkis ta. Alternatiivide puhul aga on siiani palju küsimärke, kinnitas Mäggi.

Ta ütles, et riiklik huvi majandust arendada, sealhulgas rajada Eestisse kohalikul toorainel töötavaid tehaseid, ei ole kadunud, kuid selle teostamiseks on vaja leida kohalikule kogukonnale ja kogu ühiskonnale sobiv viis. "Riigi eriplaneeringu lõpetamine ettevõtjatele ust ei sulge, sest nad võivad tehase rajamiseks valida teise planeeringuliigi, näiteks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu. Ilma kohalike elanike ja neid esindava omavalitsuse huvita ei saa ega tohigi Eestisse niivõrd mastaapset tehast rajada. Peamine märksõna on koostöö, milleta ei ole võimalik saavutada ei töörahu ega õigusrahu."