Valitsus proovib jälle koberseaduseeelnõuga

Valitsus plaanib taas terve hulga üksteise mittepuutuvaid seadusi kobarseadusena läbi suruda.

Selle asemel, et seadusi eraldi vastu võtta, üritatakse kobereelnõu vormis kehtestada madalam tulumaksumäär äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele, meetmed kasumi äriühingust kaudse väljaviimise tõkestamiseks, pankadele avansiline ettevõtte tulumaks, muuta osalusoptsioonide maksustamist, vähendada tööandjate maksukoormust töötajate majutamisele ja transpordile.

„Valitsuse maksupoliitika muudab ettevõtete jaoks soodsamaks kasumi jaotamise, see on tarvilik konkurentsis uute investeeringute pärast. Teisalt soovib riik takistada kasumi varjatud väljaviimist. Eelnõus on selleks leitud lahendus, mis ei sega tavapärast äritegevust, küll aga korrastab Eesti maksukeskkonda,“ teatas pressiteates rahandusminister Sven Sester.

Ärilehe andmetel toimub Riigikogu rahanduskomisjoni erakorralisel istungil juba homme hommikul kell 8 eelnõu arutelu.