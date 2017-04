Valitsus tahab limonaadi suhkrumaksuga maksustada

Valitsus leppis täna kokku magustatud jookide maksustamises, et suunata tarbijat kasutama tervislikumaid jooke ja mõjutada magustatud jookide tootjaid vähendama toodete retseptides suhkrut.

Valitsus soovib naturaalsed mahlad jätta maksustamise alt välja ja esitab riigiabiloa saamiseks vastava taotluse Euroopa Komisjonile, teatas valitsuse pressibüroo.

Valitsus põhjendab plaani WHO uuringutega, mille kohaselt on liigne suhkrutarbimine rasvumise põhjustaja ja rahvatervisele märkimisväärne risk. "Võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega on Eestis täiskasvanute, eriti koolilaste, rasvumise kasv viimastel aastatel olnud üks kiiremaid. Tervise Arengu Instituudi täiskasvanute ja kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute järgi on 52 protsenti 16-64-aastastest ning 13,6 protsenti 11-, 13- ja 15-aastastest Eesti elanikest ülekaalulised või rasvunud," teatas pressibüroo.

Valitsuse teatel näitavad uuringud, et lisatud suhkruga toidu- ja joogitooted on peamine liigsete kalorite allikas inimeste toitumises, eriti aga laste, noorte ja noorte täiskasvanute seas. Samuti näitavad uuringud, et kõige paremini ja mõõdetavamalt aitab tervislikult käituma suunata suhkruga magustatud jookide maksustamine. "Selle tulemusel on erinevates riikides maksustatud toote tarbimine vähenenud 20-50%," teatas valitsuse pressibüroo.

Valitsuses heakskiidetud kontseptsiooni kohaselt on plaanis maksustada magusainega või lisatud suhkruga joogid, kus on suhkrut rohkem kui viis grammi saja milliliitri kohta. Suhkrut ja magusainet sisaldavate jookide täpsed maksumäärad selguvad pärast täiendavaid analüüse, teatas valitsus.

Ajakirjanduse andmeil tahab rahandusminister Sven Sester kehtestada maksumäära, mis tõstaks 5-8% suhkrusisaldusega joogi hinda 35% ja suurema suhrkusisaldusega joogi hinda koguni poole võrra.