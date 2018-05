Valitsus tahab muuta hasartmängumaksu seadust. Kuidas raha jagunema hakkab ja miks kaob hasartmängumaksu nõukogu?

"Ettepaneku järgi kaoks ära enamuses poliitikutest koosnev hasartmängumaksu nõukogu. Ka Riigikontroll on juhtinud tähelepanu sellele, et praegune süsteem on ebaefektiivne," ütles rahandusminister Toomas Tõniste. "Kui ära kaotada üks raha jagamise vaheetapp, saab seni raha jagamiseks kulunud raha anda teise kasuliku eesmärgi tarbeks. Praegu hasartmängumaksu nõukogu teenindamisele kuluv 0,2 protsenti hasartmängumaksust saaks edaspidi kasutada spordivõistlustega seotud pettuste vastaseks tegevuseks."

Hasartmängumaksu nõukogu kaudu on seni jaotatud 37,4 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. See summa jaotuks edaspidi üldjoontes senistes proportsioonides nende ministeeriumide eelarvete kaudu, kes selle planeerimisega ka praegu sisuliselt tegelevad.

Spordivõistlustega manipuleerimisega võitlemist reguleerib Euroopa Nõukogu Magglingeni konventsioon, mille eesmärk on võidelda kihlveopettuste vastu, kus sportlased, treenerid või kohtunikud panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele.

Loe veel

Muudatusega seotakse seadusest lahti Eesti Punase Risti püsirahastamine. Vahendite planeerimine jääks sotsiaalministeeriumi vastutada ja kavas on koostööd Eesti Punase Ristiga jätkata. Sotsiaalministeeriumi eesmärk on sõlmida Eesti Punase Ristiga strateegilise partnerluse leping 3-5 aastaks nii, et vajalikud tegevused oleks rahastatud.

Valitsus esitab hasartmängumaksu seaduse kavandatud muudatused riigikogule arutamiseks. Need on eelnõu järgi kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2019.