Valitsus võtab riigifirmadest kokku väga suure summa dividende. Kes annab vingema panuse?

Valitsus kinnitas riigi äriühingutelt 2017. aastal riigieelarvesse makstavate dividendide summaks 136 miljonit eurot. Dividendide kogusumma kasvab võrreldes 2016. aastaga ligikaudu 42,6 miljonit eurot. Kokku laekub dividende 12 riigi äriühingult.

„Riik lähtub dividendide määramisel iga konkreetse ettevõtte majandustulemustest, eelkõige puhaskasumist, likviidsusest ja investeeringutest," ütles rahandusminister Sven Sester. „Head majandustulemused võimaldavad planeeritust suuremat dividendijaotust kuuel ettevõttel. Samas on kolmel ettevõttel dividendijaotus planeeritust väiksem ja nii toetame pikemas perspektiivis riigi võimalusi oma ettevõtetelt kestlikult tulu saada."

Suurimad dividendide maksjad on AS Tallinna Sadam 48 miljoni euroga, Eesti Energia AS 47 ja AS Elering 20 miljoni euroga. Järgnevad Lennuliiklusteeninduse AS (8,2 miljonit eurot), AS Eesti Loto (7 miljoni eurot), AS Eesti Teed (3,3 miljonit), AS Eesti Post (1,3 miljonit eurot). Veel maksavad dividende AS Eesti Loots, AS Vireen, AS Teede Tehnokeskus, AS Kredex Krediidikindlustus, AS Eesti Kaardikeskus.

Riigil on tegutsevaid äriühinguid 31, millest 29-s on riik ainuomanik või otsustusõigusega. Äriühinguid on kuue ministeeriumi valitsemisalas.