Valitsus võttis viimasel hetkel võrgutasu alandamise osas aja maha

Foto: Priit Simson

Täna kell 13 pidi toimuma Elektrilevi pressikonverents, kus teemaks võrgutasu hind ja üldiselt uus hinnastamine. Veidi enam kui tund enne sündmuse algust tuli aga teade, et valitsus võttis täiendava aja hinnakujunduse mõju analüüsiks. Konkurentsiamet on eelmise aasta lõpus öelnud, et Elektrilevi peab võrgutasusid langetama.