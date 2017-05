Valitsuse kritiseerimine on nagu seinaga rääkimine: vastuseks tuleb vaid kiidulaul maksumuudatustele

Ekspress Meedia

Kaubandus- ja tööstuskoda teatas eelmine nädal, et valitsus sõidab ettevõtjatest teerulliga üle ja kuigi räägitakse vajadusest kuulata, siis teod näitavad, et tegelikult see arvamus kedagi ei huvita. Peaminister Jüri Ratas vastas ettevõtjatele kriitikale kiidukõnega valitsusele.