Valitsuse loodud ebastabiilsus pani ettevõttest suuremat osalust müüma

Ärileht kirjutas täna, et hulgimüüja Kaupmees ostis 78% teisest hulgikaubandusettevõttest Tridens. Kaupmehe juht Mart Relve tunnistas, et Tridensit pani suurosalust müüma valitsuse varasemate kokkulepete muutmine ning sellega kaasnenud ebastabiilsus.

"2017. aasta alguses, kui omandasime 51% Tridensi aktsiaid, polnud veel juttu 78% omandamisest. Osaluse suurendamises mängis omajagu rolli ka valitsuse otsustega loodud ebastabiilne turuolukord,"rääkis Kaupmehe juhatuse esimees Mart Relve.

"Pidev ebakindluse kasv on minu hinnangul suur probleem. Mind on kasvatatud nii, et kui midagi on kokku lepitud, siis nii tuleb ka teha. Valitsuse vahetumine ei ole argument juba sõlmitud kokkulepete muutmiseks. Õiguspärase ootuse printsiibist kinnipidamine on ettevõtluskeskkonna toimimise jaoks kriitiliselt tähtis. Mida rohkem ettearvamatust, seda raskem on ettevõtetel teha pikaajalisi plaane ja seda keerulisem on edukas olla," rääkis Relve.

"Mulle tundub, et tihti unustatakse, et raha saab riigis juurde tekkida ainult ettevõtluse arengu kaudu. Seeläbi tekib maksutulu ja riik saab toimida. Kui õõnestame seadusliku ettevõtja jalgealust, õõnestame tegelikult kogu riiki. Ma ei usu, et probleem on ainult alkoholiga seotud ettevõtluses. Ebakindlus laieneb kõikidesse sektoritesse ja see on halb."

