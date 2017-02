Maksu- ja tolliameti (MTA) peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on arvestanud 7 miljoni euroga, et katta valitsuskoalitsiooni esitatud maksumuudatustest tingitud tehnoloogilised uuendused.

"Vaadates maksusüsteemi muudatusi kõikides deklaratsioonides, siis seal on vaja väga palju arendada. Kõik nüansid tuleb viia tehnoloogiasse sisse, et inimene ei peaks neile ise mõtlema. Kuna meie süsteemid on keerukad, siis me ei saa muuta ühte deklaratsiooni osa ja jätta kõik muu puutumata. Meil on terve aasta paksult täis tehnoloogilist arendamist," rääkis Reitmann.

"Seda, kui palju lähevad tehnoloogilised uuendused logu riigis tervikuna maksma, tuleb küsida rahandusministeeriumi käest. Meie oleme hinnanud kuskil 7 miljonit eurot, millega saaks kõik tehtud. Sinna hulka kuulub ka inimeste teadvustamine ja nõustamine."

"Me tahame järjest rohkem hakata tegema selgitustööd. Mida suurem hulk muudatustest läheb eelnõudesse ja selgub rohkem detaile, seda rohkem saame meie hakata selgitama inimestele, et mis siis täpselt muutub," rääkis ta.

"Lisaks kaaneb aktsiisimuudatuste tõttu monitooring piirikaubanduse osas. Oluline on, et piirikaubanduse maht ei suureneks. Me monitoorime, kui tihti käiakse lühiajaliselt üle Läti piiri ja palju salakaupa sisse tuleb," ütles Reitmann.