Paljud Valka elanikud on hakanud oma elukohti ümber registreerima, et vältida hiljuti kehtestatud maksu välismaa numbrimärkidega autodele, teatas Ingūna Johansone ajalehest Ziemeļlatvija kolmapäeval Läti Raadiole.

2016. aasta detsembris muutis oma ametliku elukoha välismaa omaks 23 Valka elanikku ning on ülimalt tõenäoline, et nad on nüüd sisse registreeritud Eestisse, vahendab Läti ringhäälingu uudisteportaal LSM.

Eesti numbritega autodega sõitvate valkalaste jaoks on olemas kaks stsenaariumi. „Tuleb kas registreerida end väljapoole Lätit ja registreerida end Eestisse või registreerida auto Lätis ja maksta lisaks 250 eurot [kuus],“ ütles Johansone.

Ebakindlus valitseb ka nende inimeste osas, kes on sisse kirjutatud Lätis, kuid sõidavad Eesti numbritega tööautodega.

Läti kehtestas alates sellest aastast maksu välismaa numbrimärkidega autodega sõitmisele. Päevas on maks 10 eurot, kuus 250 eurot, pooles aastas 600 eurot ja aastas 1000 eurot.