Valka korraldab jaanipäeval eestlastele mastaapse odava alkoholi peo. Kohal on ka tuntud Eesti lauljad

Eestis teeb üritusele reklaami valgalane Ranno Teder, kelle sõnul jääb reaalne korraldamistöö Valka linnavalitsuse õlgadele.

Tederi sõnul pole utoopia, et kohale tuleb mitu tuhat inimest. "Miks ei peaks, üritus on ju tasuta ja Valga/Valka peale kokku on juba päris palju inimesi. Aga tuleb kindlasti ka mujalt linnadest," märkis ta.

Kuidas aga suudetakse nii odavalt õlut müüa? "Lätis see on võimalik," muheles Teder. "Ega hinnavahe poolel liitril õllel nii suur ei olegi, see, et siin [Eestis] müüakse väliüritustel kuuega [euroga] ja edasi on lihtsalt kaupmehe ahnus. Aktsiisivahe on nii ja naa."

Kuhu peaksid potentsiaalsed Eesti peoturistid ööbima minema? Teder tunnistab, et hotellikohtadega võib kitsaks minna. "Siin muidugi majutust on üpris vähe, aga seal on selline metsaala, kui sinna telgid pannakse, siis iseenesest pole ka probleemi...seda pole küll välja hõigatud, aga pole ka keelatud," möönis ta.

Üritust sponsoreerib piirialkopood Alko1000.