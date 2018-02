Vallandatud ametiühingutegelane võitis töövaidluskomisjonis Eesti Energiat

Juri Gribovski Foto: erakogu

Eesti Energia tütarfirma Enefit Kaevandused lõpetas Estonia kaevanduse ametiühingu usaldusisiku Juri Gribovskiga töölepingu 30. novembril usalduse kaotuse tõttu, kuigi ametiühing palus seda enne väärteomenetluse lõppu mitte teha. Nüüd otsustas ka töövaidluskomisjon, et Gribovski on täitnud kõiki tööülesandeid ja järginud tööandja reegleid. Seega on vallandamise otsus tühine ja Gribovski tööleping kehtiv.