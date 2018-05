Valus litter. Warren Buffetit trollitakse tema enda ettevõtte kontori ees

Warren Buffet on teada-tuntud bitcoini-vastane härra. Ta ütles hiljuti, et see on lausa „rotimürk ruudus". Üks krüptoraha kaevandamisega tegelev firma nõelas oma suurtes reklaamides teda aga valusalt, kirjutab Celebrity Networth.

Buffet on öelnud, et kui ostad farmi, korteri või osa ettevõttest...siis on see igati rahuldust pakkuv investeeeing. Sa ootad, et investeering ise tooks sulle kasumit. „Nüüd, kui ostad bitcoini sarnase toote, siis sul ei ole midagi, mis on midagi tootnud. Sa lihtsalt loodad, et järgmine tüüp maksab rohkem. Sa ei investeeri vaid spekuleerid."

Genesis Mining, kelle peakontor asub Islandil, on Buffetit trollima hakanud. Nad on pannud Buffeti suurfirma Berkshire Hathaway Omaha kontori ette reklaamplakatid, mis viitavad selgelt sellele, mida Buffett on ka ise tunnistanud - ta ei uskunud alguses Google'isse ega Amazoni.

Reklaamil on sõnum:

„Warren: Sa ütlesid, et eksisid Google'i ja Amazoni osas. Võib-olla eksid sa ka Bitcoinist rääkides."

Bitcoin ja teised krüptorahad on kaotanud sel aastal suure osa oma väärtusest. Eelmisel aastal tundus, et nad on pidurdamatud. Aasta algusega võrreldes on bitcoin kukkunud 40%.