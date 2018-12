Valuutavaba riik. Venezuelas tuleb WC-paberi rulli eest välja käia terve rahakuhila

Caracas tervitas NZZ ajakirjaniku suvel 21. sajandi sotsialismiga. Enne maandumist peitis kõrvalistuja pärisraha. 10 dollarit läks vasakusse sokki, 15 dollarit rinnahoidja sisse, viis dollarit paremasse kinga.

„Muidu võetakse valuuta lennujaamas ära,“ rääkis 30ndates naine.

Enne lennuki maandumist püüavad inimesed lennuki-WCs ära käia, kuna lennujaamas on WC-paber jao pärast, seepi pole ja kliimaseadmed ei tööta.

„Tere tulemast Venezuelasse,“ ironiseeris kaasreisija. „Ilmselgelt oleme õigel teel.“

Ajakirjanik viibis 48-tundi Caracases, kuid aru ta ei saa kuidas inimesed saavad igapäevaeluga hakkama. Ta ei tea, kuidas saaks osta pudelivett, Visa-kaart ei tööta, Mastercard samuti, kohalik sularaha on hüperinflatsiooni tõttu väärtusetu. Väikese nominaaliga dollarirahatähti ei saa kusagil vahetada.

Metroosõit on muutunud tasuta teenuseks, kuna paber ja trükivärv on liiga kallid, et sellele raha raisata. Hotellitoa uksel on vaid kuu lõpuni kehtivate toahindadega paber. Siis tuleb jälle hinda tõsta. IMFi prognoosi kohaselt on Venezuelas inflatsioon miljon protsenti. Valitsus tõstab iga paari kuu tagant miinimumpalka. 2018. aasta mais oli kuu miinimumpalk miljon bolivari ehk ligi terve USA dollar. Kahte pakki nuudleid selle eest igatahes ei saa.

Kuna raha enam vahetusvahendi funktsiooni ei täida, on sotsiaalvõrgustikud täis bartertehingute kuulutusi, kuid ka tänavatel saab WC-paberi vahetatud riisi või mahla vastu.

Sularahaga on veel vaid vähestes kohtades midagi peale hakata. Bussireiside eest, parkimise ja tankimisel saab sularahas tasuda. Mustal turul müüakse bolivaripakke. Väikerahad nagu 1-, 2-, 5- ja 10-bolivarised on täiesti väärtusetud. Aegajalt teeb keegi tänaval performace'it ja põletab seda rämpsu.