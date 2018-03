Vana kaamera võib maksta terve varanduse

Oli kord kunagi selline kaameratootja Leica. Oksjonil maksti selle tootja 1923. aasta kaamera eest rekordsumma – 2,4 miljonit eurot.

Tegemist on ühe esimeste Leica kaamerate sekka kuuluva eksemplariga, mis nüüd võttis endale maailma kallima kaamera tiitli. Oksjon toimus Austrias, kirjutab Digital Trends.

Müük toimus Viinis WestLichti oksjonimajas 10. märtsil. Sellise rekordhinnani jõuti oksjonil 45 sekundiga. Antud kaamera mudeliks oli 1923 0-seeria numbriga 122. Pakkumisi tehti nii oksjoniruumis kui telefonitsi üle maailma. Kaamera uueks omanikuks on eraisikust kollektsionäär Aasiast.

Antud mudel on saksa kaameratootja esimene ärilisel eesmärgil toodetud mudel, mida valmistati vaid 25 eksemplari. Tänaseni on teada 12 sellist kaamerat, kuid vaid paar tükki on ideaalses seisukorras.