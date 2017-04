Vanade vinüülplaatide eest käiakse välja suuri summasid

Vinüülplaadikogujad käisid eBay oksjonil 1977. aasta Sex Pistolsi God Save the Queen singli eest välja 10 578 dollarit. See on hiljuti koostatud vinüülplaatide hinnatabeli tipp eBays, kirjutab MarketWatch.

Seda plaati valmistati ainult 25 000 eksemplari, kuid ainult üheksa on teada nüüdseks kadunud plaadifirma A&M originaalümbrises.

McGamezi kokkupandud Suurbritannias eBays müüdud plaatide hinnaedetabelis on teisel ja kolmandal kohal Beatlesi plaadid. Teisel kohal on Please Please Me 8323 dollariga ja kolmandal Introducing... The Beatles 7573 dollariga.

Teised albumid on maksnud mujal rohkemgi kui nimekirjas välja toodud. Näiteks 2015. aastal osteti oksjonil Ringo Starri isiklik koopia The Beatlesi White Album 790 000 dollari eest, kusjuures oksjonimaja hinnaprognoos oli 40 000 kuni 60 000 dollarit. Mullu ostis ravimifirma juhatuse liige Martin Shkrell väidetavalt Wu-Tang Clan's Once Upon a Time in Shaolin ainsa koopia kahe miljoni dollari eest.