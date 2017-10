Vanaisa kingitus viis noore disaineri ettevõtlusesse

Noor ja innukas ettevõtja leidis südamelähedase valdkonna tänu armsale kingitusele, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Ettevõtlusleht.

Ettevõtte Teenu Design omanik Kersti Teenu on napi aja jooksul omapäraste puidust käekelladega südameid võitnud nii Eestis kui ka mujal maailmas. Ajast, mil esimesed käekellad meie randmetele jõudsid, on küll juba sajandeid mööda kihutanud, kuid tragi ettevõtja looming tõestab ilmekalt, et üllatusmomente võib ikka veel leida igalt alalt.

Vanaisal oli Kersti elus täita määratult tähtis roll. Kui tisleriametit pidanud taat siitilmast lahkus, jäi tema käekell Kerstile. Nii juhtuski, et tüdruk otsustas justkui saatuse märgina puutöö enda südameasjaks võtta ja ajanäitajatesse vormida.

Sel põhjusel oli Tartu kõrgema kunstikooli mööbliosakonda lõpetama hakates Kerstil ka lõputöö idee varakult paigas. „Tundus tol hetkel keeruline väljakutse, aga sellised ülesanded on mind alati huvitanud. Kui oma ideega tegelema hakkasin, polnud Eestis teisi puidust käekellade tootjaid. Tekitas küll natuke ärevust.”

Et risk tasub ära, sai selgeks loomeprotsessis. „Suureks üllatuseks ja rõõmuks suutsin juba ideega tegelemise ajal huvi tekitada ning nii mõnigi andis kohe tellimuse sisse. Muidugi ei mõelnud ma veel siis oma ettevõtte loomisele,” tunnistab Kersti. Idee oma ettevõttest tekkis lõputöö kaitsmise ajal, kui komisjon julgustavaid sõnu jagas. „Minu ettevõte sai alguse 2014. aasta kevadel, kui olin endas täiesti kindel ja leidsin vajaliku julguse sellise vastutuse oma õlule võtmiseks,” ütleb Kersti.

Oskus valikuid teha

Sama aasta sügisel liitus Kersti Tartu Loomemajanduskeskusega, kes just loomevaldkonnas tegutsejatele head tuge pakub.

Kersti alustas äriplaani koostamise kursusega ja tema sõnul antakse igale ettevõtjale mentor, kelle poole saab tekkinud murede ja probleemidega alati pöörduda. Üheskoos otsitaksegi lahendusi. Samamoodi hindab Kersti kõrgelt igakülgset toetust end messidel tutvustamas käia ja välisturgudega tutvumist.

Algajale ettevõtjale on koolitused väga vajalikud, sest uute teadmiste kõrval võib seal kohata sarnaste vajadustega inimesi ja isegi tulevasi koostööpartnereid. Siiski ei soovita Kersti koolitusi huupi kokku krahmata. „Valige teemade järgi – mida just teile kõige rohkem vaja läheb, milles tunnete end nõrgemana ja kus teadmisi kõige enam napib. Koolitusi on palju ja palju on neist väga häid, aga jääge nende vajalikkuses siiski realistiks,” annab Kersti nõu.

Kus on Teenu Design täna?

Kersti on saavutatud tulemusega siiralt rahul. Senise tegutsemisperioodi jooksul on kõik aastad olnud küll erinevad, aga edulised. „Areneda on palju, aga see käib iga töö juurde. Kui enam arenemisvõimalust ei näe, on midagi valesti läinud või see etapp elus läbitud,” usub Kersti. Nii ongi puidust käekellade kõrval tootevalikusse lisandunud juba ka laua- ja seinakellad. Suurtellimuste kõrval pakuvad rohkelt rõõmu ka üksikud eritellimused, kus kliendil on valmivast kellast kindel soov ja nägemus.

Kersti hinnangul on ettevõtja töö juures kõige keerulisem see, et oled pidevalt tööl. Mõtted liiguvad vabadel hetkedel ikka selles suunas, mida teha ja kuidas asju paremini lahendada. Samuti käib ettevõtte arenguga kaasas pidev tootearendus ja uute ideedega töötamine. „Keerulist ei ole midagi, kui olukorda ise keeruliseks ei tee,” kinnitab Kersti. Vastupidi – see on parim, kui saad valida igapäevatööks kõige hingelähedasema ala. „Ettevõtjaks olemine tasub end kuhjaga ära – see on nii teistmoodi elu. Mulle meeldib klientidele rõõmu pakkuda oma kätega. Olen väga rahul!”

KERSTI AJANÄITAJAD

Puit: tume pähkel, seenkahjustusega kask, kadakas, õunapuu, ploom ja kirss.

Ehtne puukoor pärineb Eesti metsas kasvanud puult.

Puit lubab igal käekellal olla ainulaadne.

Ühe kella valmistamiseks kulub kaks nädalat.

Allikas: Teenu Design

Teenu Designi tootevalikusse on lisandunud laua- ja seinakellad.