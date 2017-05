Vanameistri usk tehnoloogiasse kustus: Warren Buffetti firma müüs kolmandiku IBMi aktsiatest

IBMi suurim aktsionär Berkshire Hathaway müüs kolmandiku osalusest USA tehnoloogiafirmas IBM, mis on esimene märk kuulsa investori Warren Buffetti vähenevast usaldusest USA tehnoloogiafirmade vastu.

USA populaarsele investorite kanalile CNBC antud intervjuus lausus Buffett, et müüs praegust aktsia hinda arvestades enam kui nelja miljardi dollari väärtuses osaluse pärast ettevõtte konkurentsiväljavaadete analüüsimist.

„Ma ei hinda IBMi enam samamoodi kui kuus aastat tagasi, mil osalust soetama hakkasin. Olen selle väärtuse alla hinnanud,“ rääkis Buffett, lisades, et IBM on suur ja tugev firma, kuid sel on ka tugevad konkurendid.

Kui Berkshire Hathaway 2011. aastal IBMile esimese suure panuse tegi, tõlgendati seda kui kinnitust, et ettevõte suudab tehnoloogiamaailma muutustes edukalt ellu jääda, kirjutab Briti majandusleht Financial Times.

Kaks aasta hiljem IBMi õnn pöördus, kui pilveteenuse populaarsuse kasv vähendas nõudlust nende IT-seadmete ning teenuste järele ning lõpuks pidi IBM oma ambitsioonikast viie aasta finantsplaanist lahti ütlema.

Sellele vaatamata jätkas Buffett oma osaluse suurendamist ning ostis aktsiaid 2015. aasta alguses, seda praegusest kõrgema hinnaga. Lõpuks oli Berkshire Hathaway’l 81 miljonit aktsiat ehk 8,5% ettevõttest.

Berkshire’i viimase aastaaruande kohaselt oli IBMi osaluse väärtus 13,5 miljardit dollarit ning see ettevõtte 15 suuremast investeeringust ainus, kus Buffett oli kahjumis.

Buffetti IBMi aktsiate keskmine ostuhind oli 170 dollarit aktsia eest. Kui aktsia hind aasta algses lühiajaliselt ülespoole 180 dollari taset tõusis, müüdi neid „mõistlikus koguses“, tõdes Buffett.

Kuigi Buffett ei avaldanud, millised konkurendid ta IBMi investeeringu osas meelt muutma panid, on selge, et tehnoloogiafirma on hädas uue pilveteenuste pakkujate lainega eesotsas Amazoni, Microsofti ja Google'iga.